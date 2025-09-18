Продажу вейпов могут запретить в одном регионе России Губернатор Кировской области Соколов призвал запретить продажу вейпов в регионе

Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил запретить продажу вейпов и жидкостей для них на территории региона, пишет Readovka.news. По его мнению, молодежь не осознает последствий для здоровья от использования электронных сигарет.

Свое предложение губернатор озвучил в рамках ежегодного послания о социально-экономическом положении. Он подчеркнул, что несовершеннолетние не понимают в полной степени, что вейпы пагубно влияют на их развитие и жизнь в целом.

По мнению губернатора, полный запрет продажи вейпов позволит позаботиться о будущих поколениях. С подобной инициативой он обратился к законодательному собранию.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выразил обеспокоенность из-за содержания наркотиков в жидкостях для вейпов. Он обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой раскрыть статистику о числе таких случаев.