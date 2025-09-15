В Госдуме обеспокоились содержанием наркотиков в жидкостях для вейпов

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в своем Telegram-канале выразил обеспокоенность из-за содержания наркотиков в жидкостях для вейпов. Он обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой раскрыть статистику о числе таких случаев.

Направил запрос в адрес министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева с просьбой предоставить информацию о количестве выявленных в Российской Федерации случаев содержания в жидкостях для вейпа наркотических средств и психотропных веществ, — говорится в обращении.

Таким образом депутат отреагировал на информацию, что актриса Аглая Тарасова подозревается в контрабанде 0,4 грамма масла каннабиса, которые были спрятаны в вейпе. Артистка прилетела из Израиля.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин предположил, что Тарасовой может грозить срок до 10 лет и штраф до миллиона рублей за перевозку каннабиса. По его словам, наказание предусмотрено статьей о контрабанде наркотических средств.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.