Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 08:55

Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году

Бессараб: в 2026 году вырастут детские пособия и больничные по уходу за ребенком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2026 году в России вырастут детские пособия и выплаты по больничным по уходу за ребенком, заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она добавила, что с 1 февраля увеличится размер материнского капитала. Наряду с этим пособие по беременности и родам повысится почти на 20%.

Поскольку с 1 января 2026 года вырастет МРОТ, то для всех без исключения больничный по уходу за ребенком (за месяц. — NEWS.ru) не сможет быть ниже, чем 27 тыс. рублей, — сказала Бессараб.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2025 года военные пенсии в России будут проиндексированы на 7,6%. Ранее в начале года повышение уже составило 9,5% с учетом инфляции за 2024 год.

До этого глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что с начала года более 37 млн российских пенсионеров стали получать повышенные выплаты. Прибавки также затронули работающих пенсионеров и граждан старше 80 лет. По его словам, главным изменением стала индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, которой ранее не было.

Россия
Госдума
пособия
дети
Светлана Бессараб
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Чаплин назвал полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.