Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году Бессараб: в 2026 году вырастут детские пособия и больничные по уходу за ребенком

В 2026 году в России вырастут детские пособия и выплаты по больничным по уходу за ребенком, заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она добавила, что с 1 февраля увеличится размер материнского капитала. Наряду с этим пособие по беременности и родам повысится почти на 20%.

Поскольку с 1 января 2026 года вырастет МРОТ, то для всех без исключения больничный по уходу за ребенком (за месяц. — NEWS.ru) не сможет быть ниже, чем 27 тыс. рублей, — сказала Бессараб.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2025 года военные пенсии в России будут проиндексированы на 7,6%. Ранее в начале года повышение уже составило 9,5% с учетом инфляции за 2024 год.

До этого глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что с начала года более 37 млн российских пенсионеров стали получать повышенные выплаты. Прибавки также затронули работающих пенсионеров и граждан старше 80 лет. По его словам, главным изменением стала индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, которой ранее не было.