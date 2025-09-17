Россиянам рассказали об индексации военных пенсий в 2025 году РБК: военные пенсии в России проиндексируют с 1 октября на 7,6%

С 1 октября 2025 года военные пенсии в России будут проиндексированы на 7,6%, сообщает РБК. Ранее в начале года повышение уже составило 9,5% с учетом инфляции за 2024 год.

Военная пенсия зависит от оклада по должности и званию, надбавок за выслугу лет и других факторов. Минимальный размер выплаты составляет 50% от денежного довольствия после 20 лет службы, с добавлением 3% за каждый последующий год, максимальный — 85%.

Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что с начала года более 37 млн российских пенсионеров стали получать повышенные выплаты. Прибавки также затронули работающих пенсионеров и граждан старше 80 лет. По его словам, главным изменением стала индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, которой ранее не было. Кроме того, с 1 августа этой категории был произведен перерасчет с учетом накопленных пенсионных баллов.

Кроме того, доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур заявила, что надбавка к пенсии за длительный стаж могла бы составлять от 10% до 50%. Так она прокомментировала предложение депутата Сергея Гаврилова изменить действующую формулу расчета пенсий.