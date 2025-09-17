Россиянам назвали оптимальный размер надбавки к пенсии за стаж Экономист Мазур: надбавка к пенсии за стаж могла бы составить 10–50%

Надбавка к пенсии за длительный стаж могла бы варьироваться от 10 до 50%, заявила NEWS.ru доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета «Синергия» Лидия Мазур. Так она прокомментировала предложение депутата Сергея Гаврилова изменить действующую формулу расчета пенсий. По мнению эксперта, отдельный коэффициент можно было бы ввести после 35 лет работы.

Целесообразно размер надбавки установить в диапазоне от 10 до 50% к получаемой пенсии в зависимости от стажа и квалификации. Например, за стаж 35 лет надбавка может начинаться с 10%, увеличиваясь с каждым годом стажа на 5%, — сказала Мазур.

Для высококвалифицированных кадров, по ее словам, надбавка должна быть не ниже 20% с возможностью повышения в зависимости от индивидуальных достижений. Также целесообразно дополнительно установить фиксированные выплаты, например, за наличие ученых степеней и званий, полагает Мазур.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) предложил изменить действующую формулу расчета пенсий. Он считает необходимым учесть длительный стаж, ввести дополнительные коэффициенты для социально значимых профессий и вернуть доплаты за квалификацию. По мнению Гаврилова, современная пенсионная система, сохранив принцип солидарности, утратила связь с реальным трудовым вкладом граждан.