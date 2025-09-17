Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 14:45

Россиянам назвали оптимальный размер надбавки к пенсии за стаж

Экономист Мазур: надбавка к пенсии за стаж могла бы составить 10–50%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надбавка к пенсии за длительный стаж могла бы варьироваться от 10 до 50%, заявила NEWS.ru доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета «Синергия» Лидия Мазур. Так она прокомментировала предложение депутата Сергея Гаврилова изменить действующую формулу расчета пенсий. По мнению эксперта, отдельный коэффициент можно было бы ввести после 35 лет работы.

Целесообразно размер надбавки установить в диапазоне от 10 до 50% к получаемой пенсии в зависимости от стажа и квалификации. Например, за стаж 35 лет надбавка может начинаться с 10%, увеличиваясь с каждым годом стажа на 5%, — сказала Мазур.

Для высококвалифицированных кадров, по ее словам, надбавка должна быть не ниже 20% с возможностью повышения в зависимости от индивидуальных достижений. Также целесообразно дополнительно установить фиксированные выплаты, например, за наличие ученых степеней и званий, полагает Мазур.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) предложил изменить действующую формулу расчета пенсий. Он считает необходимым учесть длительный стаж, ввести дополнительные коэффициенты для социально значимых профессий и вернуть доплаты за квалификацию. По мнению Гаврилова, современная пенсионная система, сохранив принцип солидарности, утратила связь с реальным трудовым вкладом граждан.

пенсии
пенсионеры
доплата
надбавки
стаж
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
Индия готовит красную дорожку для Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО
В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.