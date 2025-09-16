В России могут скорректировать расчет пенсий Госдума рассмотрит идею изменить расчет пенсий для лучшего учета вклада

В действующую формулу расчета пенсий нужно внести изменения, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) в беседе с корреспондентом ТАСС. Парламентарий считает необходимым учесть длительный стаж, ввести дополнительные коэффициенты для социально значимых профессий и вернуть доплаты за квалификацию.

По мнению Гаврилова, современная пенсионная система, сохранив принцип солидарности, утратила связь с реальным трудовым вкладом граждан. Действующая балльная система расчета, введенная в 2015 году, устанавливает верхний предел в 10 баллов в год, что ограничивает размер пенсий для высокооплачиваемых специалистов.

Стоимость одного балла в 2025 году составляет 145,69 рубля, фиксированная выплата — 8907,70 рубля, при этом установлен верхний предел — максимум 10 баллов в год, — указал депутат.

Гаврилов предложил трехкомпонентную систему изменений: введение надбавок за стаж более 35–40 лет, дополнительные коэффициенты для врачей и педагогов, а также восстановление доплат за квалификацию и звания. Эти меры, по его мнению, позволят восстановить справедливость и повысить мотивацию к официальному трудоустройству. Предложения направлены на устранение дисбаланса между ожиданиями граждан и бюджетными возможностями системы.

Ранее сообщалось, что в порядок индексации пенсий в 2026 году внесут изменения. Выплаты будут увеличиваться в два этапа: первый состоится 1 февраля, второй — 1 апреля.