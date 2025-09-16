В Соцфонде рассказали, что будет с пенсиями в 2026 году

В порядок индексации пенсий в 2026 году внесут изменения, заявил председатель Социального фонда России Сергей Чирков в интервью РИА Новости. По его словам, выплаты будут увеличиваться в два этапа: первый состоится 1 февраля, второй — 1 апреля.

Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии, — указал Чирков.

С 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции, зафиксированный по итогам предыдущего года. Вторая индексация, которая коснется только страховых пенсий, произойдет 1 апреля. Ее размер будет определяться исходя из доходов Социального фонда, формирующихся за счет страховых взносов.

В 2025 году индексация страховых пенсий составила 9,5%, а социальные пенсии были увеличены на 14,75%. Новый механизм призван обеспечить более гибкий подход к увеличению пенсионных выплат с учетом экономической ситуации. Он позволит более точно корректировать размер выплат в зависимости от реальных финансовых возможностей фонда и макроэкономических показателей.

Ранее сообщалось, что в России предложили снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет. Соответствующий закон уже внесен в Госдуму. Если он будет принят, в следующем году многие пенсионеры почувствуют ощутимую прибавку.