17 сентября 2025 в 04:45

Названа категория граждан, получившая солидную прибавку к пенсии

Глава Соцфонда Чирков: работающим пенсионерам провели индексацию и перерасчет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более 37 миллионов российских пенсионеров стали получать увеличенные выплаты с начала этого года, рассказал РИА Новости глава Социального фонда России Сергей Чирков. Прибавки также коснулись работающих пенсионеров и граждан старше 80 лет.

По словам Чиркова, ключевым изменением стала индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, которая ранее не проводилась. Дополнительно с 1 августа этой категории был произведен перерасчет с учетом накопленных пенсионных баллов. В результате число получателей этой доплаты выросло с 2,6 до 5,5 миллиона человек.

Отдельно глава СФР отметил введение беззаявительного перерасчета для россиян, достигших 80-летнего возраста. Ранее получали компенсацию 1,2 тысячи рублей на уход.

В прошлом году президентом было принято решение, что надо давать всем такую доплату без каких-либо условий, и эта сумма теперь включается в размер пенсии и индексируется, — добавил Чирков.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут на рассмотрение законопроект о снижении возраста, с которого могут назначаться повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии, с 80 лет до 70 лет. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

пенсии
Россия
индексации
надбавки
