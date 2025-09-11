Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 03:33

В ГД внесут проект о праве на повышенную выплату к пенсии с 70 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа депутатов Госдумы внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект о снижении с 80 до 70 лет возраста, с которого могут назначаться повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии, передает ТАСС. Уточняется, что соответствующие изменения также предлагается внести в закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Указано, что инициатива подразумевает следующую схему: достигшим возраста 70 лет выплата повышается на 100%, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы — на 200%. Инвалидам I группы предлагается установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200%.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также предложил законопроект о снижении НДС на социально значимые товары. Ставка налога на продукты питания предлагается к снижению с текущих 10% до 5%. Инициатива распространяется на продовольственные товары, книжную продукцию, периодические издания, медикаменты и товары для детей. Проект направлен на поддержку широких слоев населения и снижение финансовой нагрузки на семьи.

До этого в Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда в России. По мнению ряда парламентариев, он должен составлять 50 тысяч рублей.

пенсии
деньги
выплаты
Госдума
