Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 13:39

В Марселе протестующие заблокировали поставляющий технику Израилю завод

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Марселе протестующие заблокировали завод по производству вооружений Eurolinks, который поставляет военную технику Израилю, сообщила депутат Национального собрания Франции Габриэль Катала в соцсети Х. Акция проходит на фоне общенациональной забастовки 18 сентября против предложенных правительством мер жесткой экономии на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга.

Браво манифестантам, которые сейчас в Марселе блокируют завод по производству вооружений Eurolinks, продающий военную технику Израилю, — написала Катала.

Депутат уточнила, что, так как компания поставляет оборудование Израилю, это делает ее соучастником геноцида в секторе Газа. В стране ожидается участие около 900 тысяч человек в забастовках. Для поддержания порядка МВД Франции задействовало более 80 тысяч полицейских и жандармов, бронетехнику и беспилотники.

Ранее в Лондоне прошла масштабная акция протеста против нелегальной миграции с участием не менее 110 тысяч человек. Крайне правые активисты, собравшиеся под лозунгами о безопасности граждан, вступили в столкновения с полицией, что привело к многочисленным арестам.

Франция
Израиль
протесты
заводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.