В Марселе протестующие заблокировали поставляющий технику Израилю завод

В Марселе протестующие заблокировали завод по производству вооружений Eurolinks, который поставляет военную технику Израилю, сообщила депутат Национального собрания Франции Габриэль Катала в соцсети Х. Акция проходит на фоне общенациональной забастовки 18 сентября против предложенных правительством мер жесткой экономии на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга.

Браво манифестантам, которые сейчас в Марселе блокируют завод по производству вооружений Eurolinks, продающий военную технику Израилю, — написала Катала.

Депутат уточнила, что, так как компания поставляет оборудование Израилю, это делает ее соучастником геноцида в секторе Газа. В стране ожидается участие около 900 тысяч человек в забастовках. Для поддержания порядка МВД Франции задействовало более 80 тысяч полицейских и жандармов, бронетехнику и беспилотники.

Ранее в Лондоне прошла масштабная акция протеста против нелегальной миграции с участием не менее 110 тысяч человек. Крайне правые активисты, собравшиеся под лозунгами о безопасности граждан, вступили в столкновения с полицией, что привело к многочисленным арестам.