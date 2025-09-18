Последние жаркие выходные в Москве: прогноз погоды, начало похолодания

Выходные 20–21 сентября в Москве могут стать последними днями бабьего лета. Сколько будет градусов, когда наступит похолодание в столице, чего ждать от погоды в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 18 сентября

С запада к Москве приближается атмосферный фронт, который изменит погоду в регионе, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, в западных и северных районах Московской области местами пройдут кратковременные дожди, в столице они будут возможны лишь в поздние вечерние часы. Температура воздуха плюс 18–20 градусов, по области — плюс 16–21, атмосферное давление около нормы. В пятницу местами кратковременные дожди, ночью плюс 9–11, днем плюс 16–18 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Сколько будет градусов в выходные, когда в Москве похолодает

Гидрометцентр Москвы прогнозирует в Москве теплые выходные и начало следующей недели. В середине следующей недели погода в столице может резко измениться, что обозначит завершение долгого периода бабьего лета.

По данным Гидрометцентра, температура в Москве начнет расти в субботу. В воскресенье ожидается до плюс 20 градусов, ночные температуры не опустятся ниже плюс 13. Пик тепла ожидается в понедельник, 22 сентября, когда воздух прогреется до плюс 24 градусов днем и не ниже плюс 15 ночью. Во вторник жара начнет спадать, и в среду воздух не прогреется теплее плюс 13 градусов.

Аналогичный прогноз приводят специалисты Foreca: после 24 сентября днем в Москве будет не теплее плюс 13–14 градусов, а ночные температуры упадут до плюс 5–7. Последние дни сентября в столице ожидаются холодными, прогнозирует главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Начиная с 24 сентября в столичный регион начнет поступать арктический воздух. 22 и 23 сентября будут последними очень теплыми днями сентября, а затем средняя суточная температура воздуха понизится почти на 10 градусов и станет на один-два градуса ниже нормы. Следует отметить, что похолодание произойдет почти сразу после начала астрономической осени и холодная погода сохранится до конца сентября», — указала Позднякова в своем Telegram-канале.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда ждать дождей

Леус прогнозирует циклон и дожди в Санкт-Петербурге.

«Северная столица останется под влиянием южной периферии циклона, центр которого в середине дня выйдет в район Кольского полуострова. В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 17–19 градусов, в Ленобласти — плюс 14–19. Атмосферное давление [немного] ниже нормы. В пятницу временами дожди, ночью плюс 10–12, днем плюс 15–17 градусов», — сообщил Леус.

По данным Foreca, в Петербурге выходные также ожидаются немного теплее фона, однако воздух в воскресенье и понедельник прогреется лишь до плюс 18–19 градусов. Начиная со вторника циклон начнет покидать регион: уже к 23 сентября облака рассеются, а дневная температура воздуха резко упадет — до плюс 14 градусов во вторник и до плюс 11–12 в среду и четверг.

«Метеоновости» в долговременном прогнозе обещают небольшую оттепель в Санкт-Петербурге в последних числах сентября. На фоне солнечной погоды воздух в выходные 27–28 сентября прогреется до плюс 14 градусов.

Читая прогнозы синоптиков, пользователи приходят к выводу, что пора заканчивать дачный сезон.

Читайте также:

Удары по НПЗ в Башкирии и на Кубани: как ВСУ атакуют Россию 18 сентября

Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно

Странные симптомы, высокая смертность? Что за болезнь в России, инсайды