18 сентября 2025 в 07:09

Стало известно, когда тепло снова вернется в Москву

Вильфанд: температура в Москве может превысить 20 градусов тепла к концу недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале следующей недели в Москве ожидается потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура может подняться выше 20 градусов тепла, передает ТАСС.

Очень велика вероятность того, что в начале следующей недели в Москве наступит повышение температуры. Через столицу будет проходить южный поток воздушных масс, к понедельнику показатель может превысить 20 градусов, — поделился эксперт.

По словам Вильфанда, потепление продлится недолго. Уже в середине следующей недели температура резко снизится примерно на 8–10 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что в ночь на пятницу, 19 сентября, в Якутии впервые в этом году установится первый снежный временный покров. Мокрый снег и ветер до 21 м/с ожидаются также на юге Дальнего Востока, где прогнозируется ухудшение гидрологической обстановки из-за сильных дождей и ветра. На Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях также ожидается ухудшение погодных условий.

До этого метеоролог сообщил о существенном понижении температуры в Московском регионе уже в середине следующей недели. По предварительным расчетам, заметное похолодание в центре европейской части страны прогнозируется в третьей декаде сентября.

Роман Вильфанд
погода
Москва
прогнозы
