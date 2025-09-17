Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе

Жителей Московского региона ожидает существенное понижение температуры воздуха уже в середине следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, заметное похолодание в центре европейской части страны прогнозируется в третьей декаде сентября.

По предварительным расчетам, заметное понижение температуры в Московском регионе прогнозируется в третьей декаде сентября. То есть уже в середине следующей недели москвичи ощутят наступившую осень, — уточнил метеоролог.

При этом Вильфанд отметил, что в ближайшие дни на севере Европейской России сохранится относительно теплая погода. Температурные показатели в этом регионе будут превышать московские примерно на два-три градуса.

Ранее Вильфанд сообщил, что к трем регионам страны приближаются ночные заморозки. Так, в ближайшее время температура может опускаться до минус двух — шести градусов в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что начало осени в этом году в Москве стало самым засушливым за 146 лет метеорологических наблюдений. По его словам, даже в 2024 году, несмотря на очень теплую погоду, в первой половине сентября зафиксировали один день с осадками.