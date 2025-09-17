Три российских округа накроют заморозки в ближайшие дни Вильфанд предупредил о заморозках в ближайшие дни в трех российских округах

Ночные заморозки приближаются к трем федеральным округам России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура может опускаться до минус двух-шести градусов в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах, пишет ТАСС.

Особенно сильные похолодания ожидаются в ночные и утренние часы. В Приволжском федеральном округе заморозки прогнозируются в среду и четверг практически повсеместно.

В Татарстане, Пензенской, Самарской областях ночные температуры будут отрицательными: до минус двух градусов, — добавил синоптик.

На Урале, в Свердловской и Тюменской областях столбики термометров могут опускаться до минус двух-пяти градусов. Это будет наблюдаться несмотря на относительно высокие дневные температуры.

В Сибирском федеральном округе наиболее серьезные похолодания ожидаются в южных регионах Западной Сибири. В Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях ночные температуры составят до минус пяти градусов. В отдельных районах Иркутской области 17–19 сентября заморозки могут достигать минус 6 градусов.

Метеоролог подчеркнул, что такие перепады температур между днем и ночью являются характерным явлением для данного времени года. Жителям указанных регионов рекомендуется подготовиться к похолоданию и учитывать температурный режим при планировании сельскохозяйственных работ.

Ранее сообщалось, что первая половина сентября в Москве прошла без осадков, что очень необычно. Тем не менее за июль и август выпало много дождей, поэтому почва увлажнена и посевные работы идут нормально.