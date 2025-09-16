«Очень необычно»: Вильфанд назвал особенность московской погоды в сентябре Вильфанд: в первой половине сентября в Москве не было осадков

Первая половина сентября в Москве прошла без осадков, что очень необычно, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тем не менее он отметил, что за июль и август выпало много дождей, поэтому почва увлажнена и посевные работы идут нормально.

За первую половину месяца совсем не выпадало осадков, что очень необычно для сентября, — сказал Вильфанд.

Ранее синоптик заявил, что осенняя погода скоро наступит в центральных регионах европейской части России. Он добавил, что значительное похолодание ожидается с конца текущей недели. С пятницы, 19 сентября, температура воздуха днем опустится до +16–18 градусов, а в некоторых районах возможны небольшие дожди. Метеоролог отметил, что предстоящие изменения являются типичными для второй половины сентября.

До этого сообщалось, что в Подмосковье были замечены заморозки до −2 градусов в ночное и утреннее время. Понижение температуры наблюдалось в период с 13 по 15 сентября. В управлении МЧС призывали граждан быть предельно внимательными при нахождении на улице и в случае чего обращаться в экстренные службы.