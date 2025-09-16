Вильфанд озвучил, когда в европейскую часть России придет осень Вильфанд: осенняя погода придет на европейскую территорию России в конце недели

Осенняя погода скоро наступит в центральных регионах европейской части России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам метеоролога, значительное похолодание и характерная облачная погода ожидаются с конца текущей недели.

До этого времени сохранится относительно теплая и сухая погода. В течение 16 и 17 сентября дневная температура воздуха в центральных регионах будет оставаться на уровне +21–23 градусов по Цельсию без существенных осадков. Однако уже с 18 сентября синоптическая ситуация кардинально изменится.

С конца недели уже более облачная погода, которая более ассоциируется с понятием «осень», — подчеркнул Вильфанд.

С пятницы температура воздуха днем опустится до +16–18 градусов по Цельсию, а в некоторых районах возможны небольшие дожди. При этом облачная погода приведет к повышению ночных температур с +8–10 градусов до +10–12 градусов в ночные часы на выходных.

Метеоролог отметил, что предстоящие изменения являются типичными для второй половины сентября. Они соответствуют многолетним наблюдениям.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье были замечены заморозки до -2 градусов в ночное и утреннее время. Понижение температуры наблюдалось в период с 13 по 15 сентября.