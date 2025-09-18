Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 13:50

В МИД России раскрыли планы по расширению ЕАЭС

Дипломат Агасандян: новых полноправных членов ЕАЭС в ближайшее время не будет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новых полноправных членов Евразийского экономического союза в ближайшее время не ожидается, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. По его словам, которые передает ТАСС, перед участниками ЕАЭС не стоит задачи «расширения ради расширения».

Если говорить именно о членстве, то пока заявок нет. В любом случае и для получения статуса наблюдателя, и для членства в ЕАЭС требуется согласие всех нынешних государств-членов, которые прежде всего просчитывают экономические выгоды, будет ли от этого польза для интеграционного объединения, — поделился Агасандян.

Однако он добавил, что союз получил заявки на получение статуса наблюдателя. Такой статус будет означать знакомство страны с работой внутри объединения и возможностями получить выгоду.

Ранее сообщалось, что Пакистан рассматривает возможность вступления в ЕАЭС и уже проводит подготовительные мероприятия. По словам замминистра торговли страны Насира Хамида, власти государства сейчас изучают все возможности для этого.

Россия
МИД
ЕАЭС
участники
заявки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае узнали, какой жесткий ответ Россия дала на провокации Британии
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.