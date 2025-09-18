В МИД России раскрыли планы по расширению ЕАЭС Дипломат Агасандян: новых полноправных членов ЕАЭС в ближайшее время не будет

Новых полноправных членов Евразийского экономического союза в ближайшее время не ожидается, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. По его словам, которые передает ТАСС, перед участниками ЕАЭС не стоит задачи «расширения ради расширения».

Если говорить именно о членстве, то пока заявок нет. В любом случае и для получения статуса наблюдателя, и для членства в ЕАЭС требуется согласие всех нынешних государств-членов, которые прежде всего просчитывают экономические выгоды, будет ли от этого польза для интеграционного объединения, — поделился Агасандян.

Однако он добавил, что союз получил заявки на получение статуса наблюдателя. Такой статус будет означать знакомство страны с работой внутри объединения и возможностями получить выгоду.

Ранее сообщалось, что Пакистан рассматривает возможность вступления в ЕАЭС и уже проводит подготовительные мероприятия. По словам замминистра торговли страны Насира Хамида, власти государства сейчас изучают все возможности для этого.