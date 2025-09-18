Россиянам назвали несколько причин отказаться от белого хлеба

Опасность белого хлеба заключается в том, что он вызывает резкий подъем сахара в крови из-за высокого гликемического индекса, заявила NEWS.ru биохимик, нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, эта выпечка содержит мало клетчатки и витаминов, а также не дарит длительное чувство насыщения.

Белый хлеб изготавливается из муки высшего сорта, очищенной от оболочек зерна. С точки зрения биохимии, это означает высокий гликемический индекс — около 70–85 единиц. Простые углеводы быстро расщепляются до глюкозы, вызывая резкий подъем сахара в крови. Белый хлеб имеет свои преимущества: легкая усвояемость, приятный вкус, длительное хранение. Однако минусов в белом хлебе больше: низкое содержание клетчатки, витаминов и минералов, быстрое наступление чувства голода после употребления, — сказала Дивинская.

Она уточнила, что ржаной и черный хлеб производятся из муки грубого помола с сохранением отрубей, поэтому их гликемический индекс ниже — 50–65 единиц. По словам Дивинской, клетчатка, содержащаяся в оболочке цельного зерна, замедляет усвоение углеводов, обеспечивая более стабильный уровень глюкозы. Нутрициолог отметила, что эта выпечка богата витаминами и способствует поддержанию микрофлоры кишечника.

Цельнозерновой хлеб с добавлением семян и злаков — идеальный компромисс. Он содержит полноценные белки, полиненасыщенные жирные кислоты и антиоксиданты. Гликемический индекс такого хлеба еще ниже — 45–55 единиц. Избегайте хлеба с трансжирами, избытком сахара и консервантов. Читайте состав: чем короче список ингредиентов, тем лучше. В идеале на первом месте в списке ингредиентов должна быть цельнозерновая или обойная мука, — добавила Дивинская.

Ранее диетолог Елена Хохлова предупредила любителей острой пищи об опасности перца чили и других пряностей. По ее словам, их длительное употребление может привести к онкологическим заболеваниям. Согласно исследованиям, жители стран, где традиционная кухня содержит много перца, чаще других сталкиваются с раком желудка и пищевода.