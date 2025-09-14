Проще не бывает: аппетитный капустный пирог за час

Представьте себе идеальный классический заливной пирог с капустой на кефире: с хрустящей корочкой, нежнейшей текстурой и сочной ароматной начинкой. Этот рецепт именно такой! Секрет его воздушности кроется в кефирном тесте, которое готовится моментально.

Для волшебного теста возьмите 250 мл чуть теплого кефира, 220 г просеянной пшеничной муки, 2 ст. л. рафинированного масла, 2 крупных яйца, щепотку соли и полный чайный ложек разрыхлителя. Для начинки подготовьте: 400 г белокочанной капусты, 2 вареных яйца (это важно!), соль по вкусу, 3 ст. л. масла для тушения и пучок свежей петрушки.

Начните с начинки: нашинкуйте капусту тончайшей соломкой. Обжаривайте ее на масле до легкой пластичности, подливая воду для пара. В самом конце добавьте рубленую петрушку и натертые на крупной терке вареные яйца — это сделает начинку особенно бархатистой. Дайте ей полностью остыть.

Тесто — это просто: взбейте яйца с солью, влейте кефир и масло. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите до консистенции густой сметаны. Выливайте половину в смазанную форму, распределите остывшую начинку и накройте оставшимся тестом.

Выпекайте классический заливной пирог с капустой на кефире 35–40 минут при 180 °C до золотисто-янтарного оттенка.

Дайте пирогу немного отдохнуть в форме — и он покорит вас своей нежностью!

