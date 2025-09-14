Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 09:15

Проще не бывает: аппетитный капустный пирог за час

Классический заливной пирог с капустой на кефире Классический заливной пирог с капустой на кефире Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте себе идеальный классический заливной пирог с капустой на кефире: с хрустящей корочкой, нежнейшей текстурой и сочной ароматной начинкой. Этот рецепт именно такой! Секрет его воздушности кроется в кефирном тесте, которое готовится моментально.

Для волшебного теста возьмите 250 мл чуть теплого кефира, 220 г просеянной пшеничной муки, 2 ст. л. рафинированного масла, 2 крупных яйца, щепотку соли и полный чайный ложек разрыхлителя. Для начинки подготовьте: 400 г белокочанной капусты, 2 вареных яйца (это важно!), соль по вкусу, 3 ст. л. масла для тушения и пучок свежей петрушки.

Начните с начинки: нашинкуйте капусту тончайшей соломкой. Обжаривайте ее на масле до легкой пластичности, подливая воду для пара. В самом конце добавьте рубленую петрушку и натертые на крупной терке вареные яйца — это сделает начинку особенно бархатистой. Дайте ей полностью остыть.

Тесто — это просто: взбейте яйца с солью, влейте кефир и масло. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите до консистенции густой сметаны. Выливайте половину в смазанную форму, распределите остывшую начинку и накройте оставшимся тестом.

  • Выпекайте классический заливной пирог с капустой на кефире 35–40 минут при 180 °C до золотисто-янтарного оттенка.

Дайте пирогу немного отдохнуть в форме — и он покорит вас своей нежностью!

Ранее мы поделились классическим рецептом душистой яблочной шарлотки.

Читайте также
Забыла о сложной выпечке: этот яблочный пирог замешивается за 5 минут. Готовится почти сам
Общество
Забыла о сложной выпечке: этот яблочный пирог замешивается за 5 минут. Готовится почти сам
Обжарила тесто по-берлински: получились самые пушистые пончики в жизни. Ароматные берлинеры
Общество
Обжарила тесто по-берлински: получились самые пушистые пончики в жизни. Ароматные берлинеры
Минтай в духовке — готовим за 20 минут: сочный, под хрустящей корочкой!
Общество
Минтай в духовке — готовим за 20 минут: сочный, под хрустящей корочкой!
Испекла запеканку с маком — и она стала любимой у семьи
Общество
Испекла запеканку с маком — и она стала любимой у семьи
Хит на завтрак! Капустные дранцы с манкой: получаются нежнее обычных драников
Общество
Хит на завтрак! Капустные дранцы с манкой: получаются нежнее обычных драников
пироги
выпечка
рецепт
рецепты
капуста
кефир
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.