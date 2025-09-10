Празднование Дня города в Москве
Пироги пышнее облака: идеальный рецепт теста для выпечки

Пышное тесто для пирогов: быстрый рецепт Пышное тесто для пирогов: быстрый рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Это тесто — базовый рецепт, который выручит, когда нужно быстро приготовить пирог, булочки или даже пиццу. Оно не требует сложных манипуляций, не липнет к рукам и подходит даже для сладких начинок. Все, что нужно, — немного терпения.

Подогрейте 250 мл молока до теплого состояния (не горячего!) Растворите в нем 1 ст. л. сахарного песка и 1 ч. л. сухих дрожжей. Теперь нужно будет подождать где-то 10 минут, пока на поверхности молока не появится пенная шапочка.

После этого вбейте в ту же емкость 2 куриных яйца, всыпьте 1 ч. л. соли и добавьте 3 ст. л. подсолнечного (или другого растительного) масла. Хлебопекарную муку следует всыпать медленно и осторожно. Рекомендуем предварительно ее просеять. Осталось только замесить само тесто. Оставьте его на столе на час-полтора, пока не увеличится в два раза.

  • Совет: чтобы тесто лучше поднялось, смажьте его подсолнечным маслом и накройте влажным полотенцем.

Читайте также: сбричолата — итальянская версия пирога «Три стакана».

