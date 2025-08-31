День знаний — 2025
Мариную помидоры с виноградом! Сладко-кислый взрыв на языке

Помидоры с виноградом Помидоры с виноградом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные помидоры на зиму с виноградом — это изысканная закуска, где кисло-сладкая палитра томатов гармонично сочетается с нежной сладостью виноградных ягод. Виноград придает маринаду уникальный фруктовый акцент и легкую пикантность, создавая неповторимый вкусовой букет. Такой оригинальный рецепт удивит даже искушенных ценителей домашних заготовок.

Пикантные помидоры с виноградными нотками превосходно дополняют мясные ассорти, сырные тарелки и выступают в роли самостоятельной закуски. Их сбалансированный вкус, объединяющий яркую кислинку, мягкую сладость и пряные ноты, станет настоящим открытием для любителей кулинарных экспериментов.

Для приготовления необходимо: полтора килограмма плотных помидоров (сливовидных или черри), 400 граммов винограда (лучше кисло-сладких сортов), литр фильтрованной воды, 50 граммов каменной соли, 100 граммов тростникового сахара, 100 миллилитров яблочного уксуса, 4 зубчика чеснока, 5 горошин душистого перца, 3 бутона гвоздики, 2 лавровых листа.

Помидоры и виноград моют и обсушивают. На дно простерилизованных стеклянных емкостей помещают чеснок, пряности и виноград. Плотно укладывают томаты, переслаивая их виноградными гроздями. Воду доводят до кипения, растворяют в ней соль и сахар, в завершение вливают уксус. Бурлящим маринадом немедленно заливают содержимое банок, проводят стерилизацию в течение пятнадцати минут и герметично закатывают жестяными крышками.

Эти ароматные помидоры с виноградом займут достойное место среди ваших зимних запасов. Приятного аппетита!

помидоры
виноград
маринование
домашние заготовки
