Трамп отреагировал на снятие одного из популярных в США шоу с эфира

Трамп отреагировал на снятие одного из популярных в США шоу с эфира Трамп обрадовался снятию шоу Джимми Киммела с эфира после слов о смерти Кирка

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social выразил радость по поводу снятия с эфира телесети ABC авторского шоу Jimmy Kimmel Live! комика Джимми Киммела. Причиной такого решения стали комментарии Киммела об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Трамп назвал это событие «прекрасными новостями для Америки».

Прекрасные новости для Америки — теряющее рейтинги шоу Джимми Киммела отменено! Поздравляю ABC с тем, что наконец нашли смелость сделать то, что должны были. У Киммела ноль таланта, а рейтинги еще хуже, чем у Кольбера (похожее шоу ведущего Стивена Кольбера на телеканале CBS закроется в мае 2026 года. — NEWS.ru), если это вообще возможно, — прокомментировал американский лидер.

Ранее в своем телешоу Киммел предположил, что между убийцей активиста и сторонниками президента США Дональда Трампа существует связь. Он также обвинил их в том, что они используют трагедию в своих политических интересах. Представитель ABC подтвердил приостановку показа шоу на неопределенный срок.