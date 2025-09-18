В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным Песков: прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в декабре

Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным планируется провести в декабре, заявил журналисту Александру Юнашеву представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом точная дата мероприятия пока не определена.

В 2025 году прямая линия планируется на декабрь, — сказал Песков.

Ранее Путин дал распоряжение правительству и своей администрации приступить к организации очередной прямой линии с главой государства. Российский лидер назвал такой формат общения с гражданами актуальным и важным.

До этого жительница Челябинска, воспитывающая ребенка с аутизмом, пожаловалась Путину на слишком дорогие занятия в бассейне, расположенном рядом с домом. По ее словам, семье из трех человек предложили абонемент стоимостью около 100 тысяч рублей.

В начале 2025 года в Свердловской области сотрудники скорой помощи записали видеообращение к президенту России, где также жаловались на низкие зарплаты и переработки. Специалисты просили увеличить количество выездных бригад, ввести оплату ночных смен, построить отапливаемые гаражи и отремонтировать отделения.