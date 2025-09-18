Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 09:25

Раскрыты детали прямой линии Путина

Песков: прямую линию Путина объединят с большой пресс-конференцией

Прямая линия с Владимиром Путиным

Прямая линия президента РФ Владимира Путина состоится в декабре 2025 года, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии LIFE.ru. По его словам, мероприятие будет объединено с большой ежегодной пресс-конференцией. Точную дату проведения пресс-секретарь не уточнил.

В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией, — отметил Песков.

Прямая линия с Путиным — это ежегодный формат общения президента с гражданами, когда он в прямом эфире отвечает на их вопросы. Россияне заранее и во время эфира присылают обращения по телефону, через сайт и соцсети. Президент реагирует на жалобы и предложения, иногда дает поручения чиновникам прямо в эфире.

Ранее Путин поручил правительству и своей администрации приступить к организации прямой линии. Глава государства назвал такой формат общения с гражданами актуальным и важным. По его словам, прямая линия позволяет не только поддерживать живой диалог с гражданами, но и оперативно выявлять наиболее острые проблемы, волнующие общество в текущий момент.

Владимир Путин
прямая линия
Дмитрий Песков
Кремль
Раскрыты детали прямой линии Путина
