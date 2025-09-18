Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 08:49

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками

Мошенники вымогают данные у школьников под предлогом перевыпуска дневников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники нацелились на школьников и начали выманивать у детей коды от учетных записей на «Госуслугах» и банковских приложений родителей, сообщили РИА Новости эксперты по кибербезопасности из компании «Нейроинформ». Новая схема обмана стала популярной с начала учебного года: злоумышленники вымогают у учащихся нужную информацию под предлогом перевыпуска электронных дневников.

Дети считают, что оказывают помощь родителям, но на самом деле предоставляют злоумышленникам доступ к сайту «Госуслуги», приложению клиент-банка или банковским счетам родственников, — добавили в компании.

По словам экспертов, преступники уже выманили несколько сотен тысяч рублей по этой схеме. От мошенничества страдают и учителя, которые начали получать большое количество сообщений от фейковых директоров и чиновников с требованием срочно перевести деньги на «спецсчет», чтобы не попасть под проверку. В зоне риска и родители учащихся, им мошенники пишут от лица педагогов и просят денег на ремонт школы.

В «Нейроинформ» призывают школьников и учителей не терять бдительности, не верить сомнительным сообщениям и никому не переводить деньги по первому требованию. Кроме того, россиянам советуют ни в коем случае не сообщать другим людям коды из СМС-сообщений.

Ранее в Москве украинские киберпреступники вынудили подростка перевести на их счета все средства родителей, сфотографировать ценное имущество и сбежать из дома. Мальчика «обрабатывали» несколько дней угрозами и шантажом. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников МВД.

мошенники
школьники
личные данные
кибербезопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Чаплин назвал полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.