Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками Мошенники вымогают данные у школьников под предлогом перевыпуска дневников

Мошенники нацелились на школьников и начали выманивать у детей коды от учетных записей на «Госуслугах» и банковских приложений родителей, сообщили РИА Новости эксперты по кибербезопасности из компании «Нейроинформ». Новая схема обмана стала популярной с начала учебного года: злоумышленники вымогают у учащихся нужную информацию под предлогом перевыпуска электронных дневников.

Дети считают, что оказывают помощь родителям, но на самом деле предоставляют злоумышленникам доступ к сайту «Госуслуги», приложению клиент-банка или банковским счетам родственников, — добавили в компании.

По словам экспертов, преступники уже выманили несколько сотен тысяч рублей по этой схеме. От мошенничества страдают и учителя, которые начали получать большое количество сообщений от фейковых директоров и чиновников с требованием срочно перевести деньги на «спецсчет», чтобы не попасть под проверку. В зоне риска и родители учащихся, им мошенники пишут от лица педагогов и просят денег на ремонт школы.

В «Нейроинформ» призывают школьников и учителей не терять бдительности, не верить сомнительным сообщениям и никому не переводить деньги по первому требованию. Кроме того, россиянам советуют ни в коем случае не сообщать другим людям коды из СМС-сообщений.

Ранее в Москве украинские киберпреступники вынудили подростка перевести на их счета все средства родителей, сфотографировать ценное имущество и сбежать из дома. Мальчика «обрабатывали» несколько дней угрозами и шантажом. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников МВД.