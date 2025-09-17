Украинские мошенники «выгнали» школьника из дома В Москве школьник ушел из дома по наводке украинских мошенников

В Москве 13-летний школьник ушел из дома из-за украинских мошенников, сообщает SHOT. Инцидент начался с сообщения от незнакомца, представившегося бывшим знакомым по детскому лагерю. После того как подросток отправил свою геолокацию, ему прислали видеосообщение с угрожающим содержанием.

Далее последовала серия сообщений от лиц, выдававших себя за сотрудников МВД. Мошенники потребовали от мальчика доказать отсутствие связей с ВСУ, сначала попросив сфотографировать семейные ценности, а затем — предоставить доступ к банковским приложениям родителей.

В течение нескольких дней подростка психологически обрабатывали: угрожали расправой над его родителями, заставили перевести все средства с семейных счетов, а затем уничтожить телефон отца. Кульминацией стало требование не возвращаться домой в течение 12 часов под предлогом, что иначе его родителей лишат родительских прав.

Подросток провел ночь на скамейке в закрытом жилом комплексе. Утром его обнаружили сотрудники полиции. По словам матери мальчика, хотя ребенок сильно напуган, главное — он остался жив и теперь находится дома.

Ранее блогер и эксперт по мошенничеству Екатерина Дуб рассказала, что телефонные аферисты пугают подростков, особенно неуверенных в себе. По ее словам, школьники часто скрывают звонки от родителей, боясь наказания.