Установлена личность одного из погибших при взрыве в пермском вузе

При взрыве на испытаниях в ангаре Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) скончался 41-летний гендиректор завода «Анкос» Константин Солдатов, сообщает портал 59.RU. Взрыв прогремел в отдельном здании комплекса в четверг, 11 декабря. Предварительно установлено, что причиной трагедии могло стать разрушение колеса турбины при испытании изделия.

С гендиректором в момент трагедии была его восьмилетняя дочь. Девочку не удалось спасти. Правоохранители проводят проверку.

Мы сами сейчас в шоке. Я не просто не хочу, я не могу сейчас комментировать случившееся. Поймите меня, — рассказали корреспонденту издания в отделе продаж завода.

Ранее стало известно, что взрыв во время испытаний произошел в помещении, которое арендовали юридические лица. Ректор университета Антон Петроченков уточнил, что инцидент случился на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ. Он добавил, что при взрыве также пострадали три представителя одного из пермских предприятий.