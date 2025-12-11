Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Жертвы «схемы Долиной» отключили пенсионерке свет в квартире

В Сочи пенсионерке отключили свет из-за обмана с квартирой по «схеме Долиной»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Сочи пенсионерке, связанной с так называемой схемой Долиной, отключили электричество в квартире, которую она продала, а затем возвратила через судебное разбирательство, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, супруги из Новокузнецка мечтали жить у моря и купили там недвижимость в июле 2025 года за 6,5 млн рублей.

Жильцы из числа пострадавших по «схеме Долиной» пришли к квартире, чтобы заставить должника выполнить обязательство, после чего обесточили жилье. В материалах дела отмечают, что пенсионерка попыталась разобраться с ситуацией через суд, но в итоге владелица квартиры вернула объект.

Женщина наняла адвоката для защиты своих прав, в результате чего оказалось, что пенсионерка работает медсестрой. Пожилая россиянка пыталась оформить справку о невменяемости, чтобы оставить жилье и деньги. Отключение света произошло в качестве мести со стороны добросовестной покупательницы.

Ранее мать с дочерью-инвалидом лишилась квартиры в Москве из-за «эффекта Долиной». Сначала продавцы-пенсионеры сообщили, что переезжают в Канаду, но потом отменили сделку и отказались покидать жилье.

Сочи
квартиры
суды
пенсионерки
