Вице-президент США впервые рассказал, как сообщил Трампу о смерти Кирка Джей Ди Вэнс рассказал, что первым передал Трампу новость о смерти Чарли Кирка

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что именно он был тем, кто 10 сентября сообщил президенту США Дональду Трампу о смерти Чарли Кирка, его слова передает Fox News. Вэнс добавил, что ему сообщили о кончине активиста примерно за час до того, как об этом узнал весь мир.

Я был тем человеком, который зашел в Овальный кабинет и сказал: «Господин президент, мне очень жаль, но Чарли ушел из жизни», — сказал Вэнс.

Кирк получил огнестрельное ранение в ходе выступления в Университете долины Юта. Пуля попала ему в шею, он был госпитализирован в критическом состоянии. Позднее Трамп заявил, что активист скончался от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что в США начались увольнения сотрудников за радостные комментарии об убийстве Кирка. Телеканал MSNBC уволил старшего аналитика Мэтью Дауда за заявление о возможной связи риторики Кирка со стрельбой.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что поступок семьи преступника, которая сдала своего родственника, является беспрецедентным. Он признался, что его удивило решение родителей злоумышленника добровольно сотрудничать с правосудием.