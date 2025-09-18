Дональд Трамп объявил «Антифа» крупной террористической группировкой

Президент США Дональд Трамп объявил движение «Антифа» террористической организацией, об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social. Лидер Соединенных Штатов пообещал инициировать тщательные расследования против тех, кто финансирует эту группу.

Я с удовольствием сообщаю многим нашим патриотам США о том, что я признаю «Антифа» крупной террористической организацией, — написал Трамп.

Он добавил, что считает эту организацию «больной, опасной, леворадикальной катастрофой». Уточняется, что «Антифа» не является официально зарегистрированной юридической структурой — под этим понятием обычно понимают сторонников анархистских идей.

Ранее Дональд Трамп объявил о начале масштабного расследования деятельности финансиста Джорджа Сороса и подконтрольных ему организаций. По словам республиканца, семья финансиста может быть замешана в финансировании «насильственных протестов» по всей территории Штатов и попытках дестабилизировать политическую ситуацию в стране.