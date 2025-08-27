Трамп потребовал наказать Сороса и его клан за преступления против США

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что американского финансиста Джорджа Сороса и его сыновей необходимо привлечь к уголовной ответственности. По словам лидера, миллиардер и его родственники якобы причастны к протестам в Соединенных Штатах.

Джордж Сорос и его замечательный сын, радикальный левый, должны быть привлечены к ответственности в рамках закона RICO, — заявил Трамп.

Отмечается, что 12 августа американскому финансисту и трейдеру Джорджу Соросу исполнилось 95 лет. Его деятельность давно вышла за рамки бизнеса. Много лет структуры, финансируемые предпринимателем, под предлогом «развития демократии» вмешивались в дела зарубежных государств и спонсировали цветные революции по всему миру.

Ранее экономист Василий Колташов отметил, что дело Фонда «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) Сороса продолжает жить. Он назвал большой проблемой проникновение людей «соросовского мировоззрения» в российскую сферу образования. Колташов добавил, что теперь эти люди ведут занятия для российских студентов, распространяя среди них выгодные структурам финансиста идеи и ценности.