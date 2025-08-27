День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 21:05

Трамп потребовал наказать Сороса и его клан за преступления против США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что американского финансиста Джорджа Сороса и его сыновей необходимо привлечь к уголовной ответственности. По словам лидера, миллиардер и его родственники якобы причастны к протестам в Соединенных Штатах.

Джордж Сорос и его замечательный сын, радикальный левый, должны быть привлечены к ответственности в рамках закона RICO, — заявил Трамп.

Отмечается, что 12 августа американскому финансисту и трейдеру Джорджу Соросу исполнилось 95 лет. Его деятельность давно вышла за рамки бизнеса. Много лет структуры, финансируемые предпринимателем, под предлогом «развития демократии» вмешивались в дела зарубежных государств и спонсировали цветные революции по всему миру.

Ранее экономист Василий Колташов отметил, что дело Фонда «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) Сороса продолжает жить. Он назвал большой проблемой проникновение людей «соросовского мировоззрения» в российскую сферу образования. Колташов добавил, что теперь эти люди ведут занятия для российских студентов, распространяя среди них выгодные структурам финансиста идеи и ценности.

Дональд Трамп
США
Джордж Сорос
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский рассказал о встрече Ермака и Умерова с Уиткоффом в США
Новые ограничения для водителей с 1 сентября: штрафы, госпошлины, запреты
Кравцов назвал два обязательных предмета ЕГЭ в 2026 году
Совет альпинистов оценил шансы спасения Наговицыной
Суд в Москве взыскал с посольства Украины многомиллионный долг
Кравцов рассказал о нюансах внедрения мессенджера MAX в систему образования
В Роскосмосе высказались об увольнении главы корпорации «Энергия»
Тигр перехитрил рыбаков в Приморье
Отечественную систему образования сравнили со сферой услуг
В США рассказали, как СВО повлияла на ядерный потенциал России
Трамп потребовал наказать Сороса и его клан за преступления против США
На Украине заговорили о мобилизации 18-летних юношей
Прилучный тремя словами поздравил Муцениеце со свадьбой
Девочка-проститутка и три трупа: история загадочного убийства на Аляске
В деле о подрывах «Северных потоков» «засветились» украинские спецслужбы
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче Кубка России
Стало известно, что может повлиять на развитие аритмии
Хуситы нанесли мощный ракетный удар по аэропорту в Тель-Авиве
Женщина залезла на незнакомца во время романтического ужина с женой
Моди забанил Трампа, едет к Си. Пошлины США толкают Дели в объятия РФ и КНР
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.