Что известно о детстве Джорджа Сороса

Дьёрдь Шварц (настоящее имя Сороса) родился в 1930 году в Будапеште в еврейской семье. Его отец был адвокатом, инвестором и издателем, а мать владела магазином тканей. У пары также был старший сын Пол, который позже основал компанию Soros Associates по строительству портов и производству оборудования для сыпучих материалов.

После прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера и распространения в Европе антисемитских настроений семья сменила фамилию на Сорос. Отец Джорджа сумел достать для себя и родных поддельные документы: когда в Будапешт в 1944 году вошли гитлеровские войска, это помогло новоиспеченным Соросам скрыть свое происхождение и пережить оккупацию.

Незадолго до окончания Второй мировой Джордж переехал в Великобританию, где в 1947 году поступил в Лондонскую школу экономики на факультет философии. В 1954 году он получил степень магистра философии, а после университета работал в банке Singer & Friedlander.

Как Сорос стал инвестором и обанкротил Англию

В 1956 году Сорос переехал в США — на время, как он считал поначалу. Джорджа взяли арбитражным трейдером в компанию отца одного из его лондонских коллег, позже он сменил еще несколько фирм. В 1969 году Сорос основал свой первый хедж-фонд Double Eagle с капиталом $4 млн. На его основе позже был создан Soros Fund, который затем переименовали в Quantum Fund — сегодня это группа хедж-фондов, базирующихся в Лондоне, Нью-Йорке, на Кюрасао и Каймановых островах.

Поначалу бизнес на инвестициях шел успешно, однако в какой-то момент прибыли рухнули — инвесторы попросили вернуть деньги. В 1981 году Сорос решил сделать перерыв в работе, но вернулся уже через три года. В начале 1990-х его имя впервые оказалось связано с крупным скандалом. Когда в 1992 году в Великобритании наступила «черная среда» из-за обвала фунта стерлинга, именно Сороса назвали человеком, обанкротившим Банк Англии. Оказалось, что он несколько лет скупал британскую валюту, публично критикуя методы властей по укреплению экономики. Из-за этого ставку против фунта сделали и другие инвесторы. Quantum Fund продал все фунты, окончательно добив курс, — британское правительство объявило о девальвации. Сорос же скупил подешевевшие деньги обратно, заработав около $1 млрд за один день.

В 2006 году Верховный суд Франции признал Сороса виновным в использовании инсайдерской информации во время игры на акциях французского банка Societe Generale в 1988 году. За это ему пришлось выплатить штраф в размере €2,2 млн.

В 2011 году Сорос завершил карьеру в сфере управления хедж-фондами, а в 2023-м передал контроль над своими активами стоимостью $25 млрд сыну Алексу. По данным Forbes, состояние инвестора на 2025 год составляет $7,2 млрд.

Как Сорос вмешивается в дела России

Сорос много лет создавал образ филантропа, стоящего на защите «демократических ценностей». Ветеран дипломатической службы США Мортон Абрамовиц называл его «единственным частным гражданином, проводящим свою собственную внешнюю политику». На деле же инвестора неоднократно уличали в спонсировании цветных революций по всему миру — в том числе в бывших советских республиках.

Главным инструментом для этого стал учрежденный им в 1984 году фонд «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ), который заявляет о «финансировании организаций и отдельных лиц более чем в 120 странах». Проще говоря, он выдает гранты тем, кто готов за них продвигать ценности «Открытого общества». Официально организация числится благотворительной, а своими целями называет поддержку «регулярных, свободных и честных выборов», рыночной экономики, «свободных и плюралистичных СМИ».

В России постоянное представительство этого фонда работало с 1995 по 2003 год, затем было открыто местное отделение организации. Оно проработало до 2015 года, пока «Открытое общество» не признали нежелательным. До определенного момента считалось, что фонд занимался поддержкой науки, журналистов, НКО и искусства. Однако в итоге его деятельность обернулась масштабной «утечкой мозгов» из РФ, о чем заявлял президент Владимир Путин.

«Сетевые организации просто „шарят“ по школам в Российской Федерации много лет под видом поддержки талантливой молодежи. На самом деле как пылесосом высасывают просто, и все. Уже прямо со школы абитуриентов берут, на гранты „сажают“ и увозят», — сказал российский лидер.

Экономист Василий Колташов в беседе с NEWS.ru назвал большой проблемой проникновение людей «соросовского мировоззрения» в российскую сферу образования.

«Многие люди благодаря фонду Сороса сделали карьеру и сейчас возглавляют кафедры, являются профессорами, докторами наук. Это касается и массы российских экономистов, которые буквально кормились с рук Сороса и его структур. Можно представить, что они рассказывают студентам, в каком ключе они ведут занятия… Никакой чистки не было, поэтому сам фонд Сороса в России мертв, а дело его живет. Это целая мафия, самая натуральная пятая колонна в сфере образования и гуманитарных научных исследований», — считает он.

Хотя для организации Сороса в РФ создали проблемы и официально она не работает, говорить о полном прекращении ее деятельности в России пока преждевременно, сказал NEWS.ru экономист Александр Дудчак.

«Фонды пытаются проникать в различные слои общества, взаимодействовать с чиновниками на региональном уровне, где есть такая возможность. Они успели втянуть определенное количество людей в свои сети и воспитать в своих идеях. Кто-то, может быть, осознал бессмысленность работы с ними, но есть часть тех, кто был бы не против, чтобы деятельность подобных организаций возобновилась. Об этом говорит работа того же Ельцин Центра», — привел пример собеседник.

За что Сорос ненавидит Россию

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в 2023 году заявил, что американские фонды написали «руководство по расколу России», сделав ставку на поддержание нестабильности в соседних с РФ государствах, информационную войну, поддержку пятой колонны и разжигание внутрироссийского сепаратизма.

«Одни только структуры Джорджа Сороса <…> ежегодно выделяют по $800 млн на создание вымышленных видеороликов, постановочных фотографий и фальшивок в соцсетях», — подчеркнул Патрушев.

Впрочем, Сорос и сам не скрывает своей неприязни к РФ. Еще после вхождения Крыма в состав России он назвал ее «мафиозным государством» и обвинил в попытках надавить на Украину. А в интервью телеканалу глобальной некоммерческой организации Asia Society предприниматель заявил, что после распада СССР он «пришел и подобрал осколки». Так, по его мнению, «на смену советской пришла империя Сороса». Отвечая на вопрос о планах на будущее, банкир сказал: «Сейчас я активнее всего в России. Повторяем то, что было во время распада СССР».

По мнению Дудчака, в России Сорос пытается реализовать политику глобалистов и изменить общество — сделать так, чтобы население страны скептически относилось к суверенитету, воспринимало такие термины, как «патриотизм» и «долг Родине», с иронией.

«На Украине такая тактика дала устраивающие Запад результаты. Там немало людей, которые работали в интересах Запада против собственного народа. А в отношении России у фонда Сороса и родственных ему организаций интересы совершенно ясные: установление контроля Запада над российскими ресурсами и ликвидация той цитадели, которая отстаивает традиционные ценности, стоит на страже человеческой цивилизации. При любых внешних обстоятельствах они все равно продолжают борьбу против России», — пояснил эксперт.

Что ждет фонды Сороса

Вопросы к «Открытому обществу» возникли не только у РФ. В 2018 году парламент Венгрии принял закон «Стоп Сорос», который предусматривает уголовную ответственность для людей и организаций, оказывающих помощь нелегальным мигрантам. Именно фонды американского банкира Будапешт считает виновными в миграционном кризисе.

Тогда же «Открытое общество» прекратило работу в Турции. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган обвинил организацию в финансировании протестов в Стамбуле в 2013 году.

В 2022–2023 годах под предлогом «глобальной трансформации» фонды Сороса ушли из Таджикистана и Казахстана. Однако в последнем организацию преобразовали в экспертно-аналитический центр CAPS Unlock, цель которого якобы в исследовании социально-экономического неравенства, цифровой демократии, образования, изменений климата и прочего. Также летом 2023-го фонды Сороса объявили о сворачивании деятельности в ЕС и прекращении финансирования проектов на территории объединения.

Дудчак считает, что на полный запрет деятельности фондов Сороса в мире рассчитывать не стоит.

«У глобального Запада, хотя это очень размытое понятие, есть интерес и потребность разрушать страны, защищающие свой суверенитет, — как политически, так и культурно. Это вопрос доминирования, который для Запада вечен. У западных стран и организаций есть многовековой опыт, который они и пытаются везде использовать», — резюмировал экономист.

