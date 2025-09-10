«Высотные» бои и солдаты под психотропами: новости СВО к вечеру 10 сентября

Российские войска продвинулись в Купянске Харьковской области и взяли участок в 1,5 километра, украинское командование бросило в контратаку группу солдат, которые могли быть под воздействием психотропных веществ, Москва потребовала от ООН доказательств ее причастности к событиям в Буче. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 10 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Войска сделали мощный рывок и начали «высотные» бои

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы России продвинулись в южном направлении в Купянске Харьковской области и взяли под контроль важный для противника участок трассы протяженностью 1,5 километра. По его словам, до недавних пор на этот участок опиралась логистика украинских военных.

По данным Министерства обороны России, бойцы 10-й гвардейской бригады спецназа Южной группировки войск также уничтожили замаскированную антенну Starlink и живую силу врага на Краматорско-Дружковском направлении. Удар нанесли операторы беспилотников с модулем сброса.

Тем временем в Покровске (Красноармейске) российские войска начали бои в высотной застройке. Как рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, на Добропольском выступе продолжаются атаки и контратаки с обеих сторон. По его оценке, рывок российских подразделений является полезным и значимым.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Коалиции желающих» напомнили о цене затеи по Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз выделит Украине военный кредит в размере €6 млрд (588 млрд рублей) на создание новых беспилотников. Она пообещала сформировать альянс по совместной разработке БПЛА.

Вместе с этим представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил «коалицию желающих», что если на Украину будут отправлены иностранные войска, то последствия будут «страшными». По его словам, далеко не все страны это понимают.

Солдат напичкали психотропами и бросили на убой

Источник в силовых структурах узнал, что командование украинской армии бросило в контратаку на Харьковском направлении группу солдат, которые, предположительно, находились под воздействием психотропных веществ. По его информации, речь идет о бойцах 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате противник был ликвидирован.

По словам российского бойца с позывным Киборг, солдаты украинского подразделения спецназа «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) попытались атаковать под Харьковом позиции ВС РФ и поплатились. Он отметил, что бой случился еще в 2022 году. Тогда противник зашел с тыла.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Россия потребовала доказательств обвинений по Буче

Российская дипломатическая миссия потребовала от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека представить доказательства причастности России к событиям в Буче. Как уточнил представитель России Артем Исаков, в случае отсутствия доказательств организация должна официально отозвать все выдвинутые обвинения.

По словам дипломата, на протяжении последних трех лет Москва сталкивается исключительно с политизированными обвинениями без предоставления конкретных доказательств. Российской стороне до сих пор не разрешили ознакомиться даже со списком предполагаемых жертв, не говоря уже о протоколах судебно-медицинской экспертизы.

В США назвали цену мира на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс убежден, что сегодня главные вопросы при решении конфликта на Украине — это территориальный вопрос и гарантии безопасности для Киева. По его словам, именно эти два пункта являются ключевыми в возможных переговорах.

Политик отметил, что запрошенные Россией территории пока не находятся под ее контролем. По словам Вэнса, украинская сторона настаивает на гарантиях безопасности и хочет быть уверена, что «если они заключат сделку, то россияне не вернутся через несколько месяцев».

Читайте также:

Европейская страна дала согласие на использование замороженных активов РФ

Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября

Ветеран чеченских войн сравнил СВО со «Звездными войнами»