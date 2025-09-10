Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 17:00

«Высотные» бои и солдаты под психотропами: новости СВО к вечеру 10 сентября

Боевая работа расчета РСЗО 9К55 «Град-1» Боевая работа расчета РСЗО 9К55 «Град-1» Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска продвинулись в Купянске Харьковской области и взяли участок в 1,5 километра, украинское командование бросило в контратаку группу солдат, которые могли быть под воздействием психотропных веществ, Москва потребовала от ООН доказательств ее причастности к событиям в Буче. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 10 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Войска сделали мощный рывок и начали «высотные» бои

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы России продвинулись в южном направлении в Купянске Харьковской области и взяли под контроль важный для противника участок трассы протяженностью 1,5 километра. По его словам, до недавних пор на этот участок опиралась логистика украинских военных.

По данным Министерства обороны России, бойцы 10-й гвардейской бригады спецназа Южной группировки войск также уничтожили замаскированную антенну Starlink и живую силу врага на Краматорско-Дружковском направлении. Удар нанесли операторы беспилотников с модулем сброса.

Тем временем в Покровске (Красноармейске) российские войска начали бои в высотной застройке. Как рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, на Добропольском выступе продолжаются атаки и контратаки с обеих сторон. По его оценке, рывок российских подразделений является полезным и значимым.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Коалиции желающих» напомнили о цене затеи по Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз выделит Украине военный кредит в размере €6 млрд (588 млрд рублей) на создание новых беспилотников. Она пообещала сформировать альянс по совместной разработке БПЛА.

Вместе с этим представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил «коалицию желающих», что если на Украину будут отправлены иностранные войска, то последствия будут «страшными». По его словам, далеко не все страны это понимают.

Солдат напичкали психотропами и бросили на убой

Источник в силовых структурах узнал, что командование украинской армии бросило в контратаку на Харьковском направлении группу солдат, которые, предположительно, находились под воздействием психотропных веществ. По его информации, речь идет о бойцах 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате противник был ликвидирован.

По словам российского бойца с позывным Киборг, солдаты украинского подразделения спецназа «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) попытались атаковать под Харьковом позиции ВС РФ и поплатились. Он отметил, что бой случился еще в 2022 году. Тогда противник зашел с тыла.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Россия потребовала доказательств обвинений по Буче

Российская дипломатическая миссия потребовала от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека представить доказательства причастности России к событиям в Буче. Как уточнил представитель России Артем Исаков, в случае отсутствия доказательств организация должна официально отозвать все выдвинутые обвинения.

По словам дипломата, на протяжении последних трех лет Москва сталкивается исключительно с политизированными обвинениями без предоставления конкретных доказательств. Российской стороне до сих пор не разрешили ознакомиться даже со списком предполагаемых жертв, не говоря уже о протоколах судебно-медицинской экспертизы.

В США назвали цену мира на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс убежден, что сегодня главные вопросы при решении конфликта на Украине — это территориальный вопрос и гарантии безопасности для Киева. По его словам, именно эти два пункта являются ключевыми в возможных переговорах.

Политик отметил, что запрошенные Россией территории пока не находятся под ее контролем. По словам Вэнса, украинская сторона настаивает на гарантиях безопасности и хочет быть уверена, что «если они заключат сделку, то россияне не вернутся через несколько месяцев».

Читайте также:

Европейская страна дала согласие на использование замороженных активов РФ

Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября

Ветеран чеченских войн сравнил СВО со «Звездными войнами»

Минобороны РФ
ВС РФ
СВО
Украина
ВСУ
Киев
переговоры
США
Джей Ди Вэнс
ООН
Буча
беспилотники
БПЛА
дроны
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп нашел способ разобраться с убийцей украинской беженки
Мужчина откусил уши своей сожительнице и проглотил их
Пугачева хочет превратить свой замок в музей любви
Варить не нужно: хреновина с помидорами за считаные минуты
Россиянам рассказали о самых выгодных вкладах
Футбольный клуб из Махачкалы выставили на продажу
Трехлетний мальчик получил ожоги из-за взорвавшегося смартфона Xiaomi
Hyundai рассматривает возможность возвращения на российский рынок
Дорожники выплатят более 200 тысяч рублей за ремонт машины губернатора
Польша обвинила РФ в ночной атаке дронами: как все было на самом деле
«Подтачивает режим»: депутат о роли Дурова в протестах во Франции
Европейский суд поставил точку в вопросе снятия санкций с Романа Абрамовича
Юбилей, сильное похудение, суд за квартиру: как живет певица Лариса Долина
В России зарегистрирован товарный знак Xiaomi для напитков и сладостей
Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде
Продюсер объяснил небывалый интерес зумеров к песне Газманова «Загулял»
Нарушение ПДД может обернуться жестким наказанием для иностранцев в России
Россия предложила Польше совместно прояснить ситуацию с БПЛА
«Милости просим»: Бородин высказался о возможном возвращении Пугачевой в РФ
Названа проверенная диета, которая позволит уменьшить риск инфаркта
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.