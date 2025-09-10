Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 12:08

Ветеран чеченских войн сравнил СВО со «Звездными войнами»

Боец с позывным Албанец сравнил СВО со «Звездными войнами» из-за атак дронов

Кадр из фильма «Звездные войны» Кадр из фильма «Звездные войны» Фото: Lucasfilm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боец с позывным Албанец, который прошел две Чеченские войны, сравнил специфику СВО с фильмами из франшизы «Звездные войны». Он указал на то, что боевые действия сейчас похожи на «космическую войну» из-за применения дронов, передает «Царьград».

Сейчас — космическая война. Дроны, дроны, дроны… Не знаешь, откуда прилетит. Как «Звездные войны», — сказал Албанец.

Военный отметил, что во время чеченских кампаний был важен уровень подготовки бойцов. Сейчас даже самый опытный солдат может погибнуть, если его заметит дрон ВСУ, добавил Албанец.

Ранее военнослужащие 10-й гвардейской бригады спецназа Южной группировки войск уничтожили замаскированную антенну Starlink и живую силу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. Удар нанесли операторы беспилотников с модулем сброса.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили пусковую установку и командный пункт ЗРК С-300 украинской армии. Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов, базам дронов, штабам и позициям украинских военных и наемников в 140 местах.

СВО
дроны
войны
космос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября
Украина получит новый многомиллиардный кредит на разработку БПЛА
В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера
Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался
Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.