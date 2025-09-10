Ветеран чеченских войн сравнил СВО со «Звездными войнами» Боец с позывным Албанец сравнил СВО со «Звездными войнами» из-за атак дронов

Российский боец с позывным Албанец, который прошел две Чеченские войны, сравнил специфику СВО с фильмами из франшизы «Звездные войны». Он указал на то, что боевые действия сейчас похожи на «космическую войну» из-за применения дронов, передает «Царьград».

Сейчас — космическая война. Дроны, дроны, дроны… Не знаешь, откуда прилетит. Как «Звездные войны», — сказал Албанец.

Военный отметил, что во время чеченских кампаний был важен уровень подготовки бойцов. Сейчас даже самый опытный солдат может погибнуть, если его заметит дрон ВСУ, добавил Албанец.

Ранее военнослужащие 10-й гвардейской бригады спецназа Южной группировки войск уничтожили замаскированную антенну Starlink и живую силу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. Удар нанесли операторы беспилотников с модулем сброса.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили пусковую установку и командный пункт ЗРК С-300 украинской армии. Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов, базам дронов, штабам и позициям украинских военных и наемников в 140 местах.