10 сентября 2025 в 09:33

Российские военные уничтожили антенну Starlink и живую силу ВСУ в ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении замаскированной антенны Starlink в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащие 10-й гвардейской бригады спецназа Южной группировки войск уничтожили замаскированную антенну Starlink и живую силу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Удар нанесли операторы беспилотников с модулем сброса.

Операторы беспилотников коптерного типа, оснащенных модулем сброса, прямым попаданием уничтожили замаскированную антенну Вооруженных сил Украины и живую силу, осуществлявшую ротацию, — сообщили в Минобороны.

Операторы оснащенных системой сброса дронов наносят удары по всем объектам противника. Их действия не оставляют шансов на выживание, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили пусковую установку и командный пункт ЗРК С-300 украинской армии. Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов, базам дронов, штабам и позициям украинских военных и наемников в 140 местах.

С начала СВО российские войска уничтожили 666 самолетов, 283 вертолета и более 82 тысяч БПЛА. Также ликвидированы 628 зенитных комплексов, свыше 25 тысяч танков и бронемашин, около 1,6 тысячи установок РСЗО и более 29 тысяч артиллерийских систем. Общее число уничтоженной военной автотехники превысило 41 тысячу единиц.

ДНР
СВО
спецоперация
Starlink
