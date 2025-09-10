Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 13:58

Песков разнес «коалицию желающих» из-за военной затеи по Украине

Песков предупредил Запад о страшных последствиях отправки войск на Украину

«Коалиция желающих» «Коалиция желающих» Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Отправка иностранных войск на Украину чревата «страшными последствиями», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, не все страны это понимают, передает ТАСС.

Как всегда, есть страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий, — отметил Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 государств сообщили о готовности направить свои военные силы на Украину после прекращения там боевых действий. Еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, указал он. В «коалицию желающих» входят не только европейские страны, но и государства Азии, Тихоокеанского региона и Канады.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев, комментируя инициативу Макрона, подчеркнул, что президент вполне способен пойти на конфронтацию с Россией и отправить войска на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву. По его мнению, таким образом французский лидер намерен заработать политические очки.

Запад
Украина
Дмитрий Песков
Кремль
