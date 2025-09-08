Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 15:45

Политолог объяснил, зачем Макрону нужна отправка войск на Украину

Политолог Воробьев: Макрон может отправить войска Киеву ради политических очков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Франции Эммануэль Макрон вполне способен пойти на конфронтацию с Россией и отправить войска на Украину в рамках «гарантий безопасности» Киеву, сказал в беседе с NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. По его мнению, таким образом лидер Пятой республики намерен заработать политические очки.

После рассмотрения вопроса о доверии правительству Франции, которое скорее всего падет, встанет вопрос о парламентских выборах и формировании нового кабинета. В условиях полного провала во внутренней политике Макрон может попытаться заработать очки, продемонстрировав решительность на Украине, — пояснил эксперт.

Он добавил, что далеко не все страны Европы солидарны с Парижем в этом вопросе. К примеру, Польша, Италия и Румыния уже заявили, что не планируют размещать на Украине свои контингенты.

Тут надо учесть, что на Польшу возлагались самые больше надежды как на поставщика живой силы. Исторически Варшава имеет интересы на Западной Украине. Это и одна из наиболее развитых в военном отношении стран региона. Вполне логично было бы и участие приграничной Румынии и резко антироссийской Италии. Но они решили «сдать назад», — указал Воробьев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что визит европейских лидеров в США 8 и 9 сентября необходим ЕС для оказания давления на американского президента Дональда Трампа. По словам парламентария, они хотят добиться того, чтобы глава Штатов разрешил им направить миротворцев в зону конфликта, а также сделал еще несколько уступок.

Украина
Франция
Эммануэль Макрон
Европа
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Помру здесь»: Милонов резко высказался о переименовании Петербурга
«Любовь заканчивается»: молодая жена Ширвиндта высказалась о расставании
Умер идеолог разработки авиационной части ядерной триады СССР
Экс-депутат Рады ответил, кто будет следующим президентом Украины
Военэксперт связал целостность мостов через Днепр с сговорчивостью Запада
Выступление Путина на саммите БРИКС решили засекретить
Экономист рассказал, чем могут быть опасны новые санкции США и ЕС для РФ
Полина Диброва после развода покинула Москву с сыновьями
Пенсии россиян вырастут октябре 2025 года: на сколько, кого коснется
«Единая плоть»: Конкин оценил музыку Чайковского к сказкам для детей
Россиянам рассказали, как не попасть в хитрую ловушку коммунальщиков
Тарасова оценила физическую форму Валиевой перед окончанием дисквалификации
Стало известно о массовых обращениях украинок к Кадырову
Пакистан потерял 0,33% ВВП из-за масштабных наводнений
«Будем добивать»: военэксперт о судьбе солдат ВСУ под Константиновкой
Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом
Ученые выявили неожиданное влияние просмотра порно на отношения
В России рассказали, почему ВСУ уродуют лица наемников
Диетолог назвала безвредную дозу алкоголя
«Они для меня вычеркнуты»: Владимир Конкин об уехавших артистах
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае
США

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.