Политолог объяснил, зачем Макрону нужна отправка войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон вполне способен пойти на конфронтацию с Россией и отправить войска на Украину в рамках «гарантий безопасности» Киеву, сказал в беседе с NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. По его мнению, таким образом лидер Пятой республики намерен заработать политические очки.

После рассмотрения вопроса о доверии правительству Франции, которое скорее всего падет, встанет вопрос о парламентских выборах и формировании нового кабинета. В условиях полного провала во внутренней политике Макрон может попытаться заработать очки, продемонстрировав решительность на Украине, — пояснил эксперт.

Он добавил, что далеко не все страны Европы солидарны с Парижем в этом вопросе. К примеру, Польша, Италия и Румыния уже заявили, что не планируют размещать на Украине свои контингенты.

Тут надо учесть, что на Польшу возлагались самые больше надежды как на поставщика живой силы. Исторически Варшава имеет интересы на Западной Украине. Это и одна из наиболее развитых в военном отношении стран региона. Вполне логично было бы и участие приграничной Румынии и резко антироссийской Италии. Но они решили «сдать назад», — указал Воробьев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что визит европейских лидеров в США 8 и 9 сентября необходим ЕС для оказания давления на американского президента Дональда Трампа. По словам парламентария, они хотят добиться того, чтобы глава Штатов разрешил им направить миротворцев в зону конфликта, а также сделал еще несколько уступок.