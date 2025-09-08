В Госдуме объяснили, зачем европейские лидеры едут на встречу с Трампом

Европейские лидеры едут в США 8 и 9 сентября, чтобы надавить на президента страны Дональда Трампа по вопросу украинского урегулирования, заявил Lenta.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, они хотят добиться того, чтобы американский лидер разрешил им направить миротворцев в зону конфликта, а также сделал еще несколько уступок.

Трамп, конечно, может пойти им на уступки. В определенной степени так и будет. Он не может полностью противостоять НАТО, — сказал Чепа.

Ранее бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, экс-депутат Европарламента Доменек Руис Девеса и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт заявили, что Евросоюз согласился на второстепенную роль в процессе урегулирования украинского конфликта. Авторы материала констатируют, что ЕС сейчас «выглядит опасно раздробленным и слабым».

До этого глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США вместе с Европой намерены усилить санкционное давление на Россию. По его словам, Вашингтон рассматривает новые ограничения против Москвы. Он добавил, что для этого необходимо согласованное участие европейских партнеров.