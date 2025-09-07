Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 18:31

США хотят вместе с Европой ввести новые санкции против России

Бессент: США усилят санкционное давление на Россию вместе с Европой

Соединенные Штаты вместе с Европой хотели бы усилить санкционное давление на Россию, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в эфире канала NBC. Он прокомментировал вопрос журналистов, готова ли администрация президента Дональда Трампа ввести ограничения против Москвы.

Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнеры присоединились к нам, — заявил Бессент.

Ранее журналисты Al Jazeera подсчитали, что санкции США и ЕС с 1970 года убили 38 млн человек по всему миру. Чаще всего жертвами ограничений становились жители стран Глобального Юга, особенно дети и пожилые. Согласно данным исследования, санкции использовались не как оборонительный, а как разрушительный инструмент, направленный на экономическую изоляцию и провоцирование кризисов.

Также депутат Госдумы Анатолий Аксаков, комментируя возможное ужесточение санкций, заявил, что такая политика Запада оказывает разрушительное воздействие на его собственную экономику. По его мнению, именно эти ограничения способствовали началу кризиса на Украине.

США
санкции
Европа
Минфин
