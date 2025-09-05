Подсчитано число погибших от «санкционного геноцида» США и Евросоюза Al Jazeera: санкции США и ЕС с 1970 года убили 38 млн человек по всему миру

Санкции США и Евросоюза с 1970 года привели к гибели 38 млн человек, передает Al Jazeera. Чаще всего жертвами становились жители стран Глобального Юга, особенно дети и пожилые.

Согласно данным исследования, санкции использовались не как оборонительный, а как разрушительный инструмент, направленный на экономическую изоляцию и провоцирование кризисов. В 1990-х от западных ограничений ежегодно умирало более миллиона человек, только в 2021 году — свыше 800 тысяч.

Речь идет не о косвенных последствиях, а о системной практике: ограничения вызывали голод, нехватку медикаментов, рост смертности. Исследователи считают, что односторонние санкции стали причиной смертей людей больше, чем войны. Более половины всех погибших — уязвимые группы, включая детей.

По мнению авторов, страны Глобального Юга могут сократить потери, если снизят зависимость от западных валют, технологий и систем. Примером выхода из-под санкционного давления названа Россия.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков, комментируя возможное ужесточение санкций, заявил, что такая политика Запада оказывает разрушительное воздействие на его собственную экономику. По его мнению, именно эти ограничения способствовали началу конфликта на Украине. Аксаков отметил, что санкции затрагивают интересы не только России, но и других стран.