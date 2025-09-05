Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:23

Подсчитано число погибших от «санкционного геноцида» США и Евросоюза

Al Jazeera: санкции США и ЕС с 1970 года убили 38 млн человек по всему миру

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Санкции США и Евросоюза с 1970 года привели к гибели 38 млн человек, передает Al Jazeera. Чаще всего жертвами становились жители стран Глобального Юга, особенно дети и пожилые.

Согласно данным исследования, санкции использовались не как оборонительный, а как разрушительный инструмент, направленный на экономическую изоляцию и провоцирование кризисов. В 1990-х от западных ограничений ежегодно умирало более миллиона человек, только в 2021 году — свыше 800 тысяч.

Речь идет не о косвенных последствиях, а о системной практике: ограничения вызывали голод, нехватку медикаментов, рост смертности. Исследователи считают, что односторонние санкции стали причиной смертей людей больше, чем войны. Более половины всех погибших — уязвимые группы, включая детей.

По мнению авторов, страны Глобального Юга могут сократить потери, если снизят зависимость от западных валют, технологий и систем. Примером выхода из-под санкционного давления названа Россия.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков, комментируя возможное ужесточение санкций, заявил, что такая политика Запада оказывает разрушительное воздействие на его собственную экономику. По его мнению, именно эти ограничения способствовали началу конфликта на Украине. Аксаков отметил, что санкции затрагивают интересы не только России, но и других стран.

санкции
США
Евросоюз
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маринованные грибы «Пикантные»
Известный шансонье получил российский паспорт
«Позиция Трампа отличается»: в Кремле указали на циничность главы США
В Германии ученик напал на учительницу с ножом
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков раскрыл, с кем у Кремля «общения как такового нет»
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побега из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.