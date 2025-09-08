ЕС назвали вассалом США в урегулировании конфликта на Украине Politico: ЕС согласился на второстепенную роль в украинском урегулировании

Европейский союз согласился на второстепенную роль в процессе урегулирования украинского конфликта, заявили бывший верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, экс-депутат Европарламента Доменек Руис Девеса и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в статье для Politico. Авторы материала констатируют, что ЕС сейчас «выглядит опасно раздробленным и слабым».

Европа подвергается реальной опасности стать вассалом США, — подчеркивается в публикации.

Ранее швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет личной встречи с главой РФ Владимиром Путиным не ради мирных переговоров. По его мнению, украинский лидер хочет вернуть себе международную легитимность и сохранить власть без выборов.

До этого опрос показал, что более 70% американцев считают, что подход президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту не способствует его мирному урегулированию. Опрос проводился среди 2385 граждан и показал преобладание критических оценок политики администрации.