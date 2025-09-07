Саммит ШОС — 2025
Американцы оценили шансы Трампа на урегулирование украинского конфликта

Более 70% жителей США сомневаются в урегулировании Трампом конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 70% американцев считают, что подход президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту не способствует его мирному урегулированию, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS. Опрос проводился с 3 по 5 сентября среди 2385 совершеннолетних граждан и показал преобладание критических оценок политики администрации.

Согласно данным исследования, лишь 27% респондентов полагают, что подход Трампа позволит достичь мирного урегулирования. При этом 43% считают, что действия американского лидера способствуют продолжению военных действий, а 30% уверены, что его шаги никак не влияют на конфликт.

Общая работа Трампа на посту президента получила негативную оценку у 56% опрошенных, в то время как 44% оценили ее позитивно. Большинство респондентов (62%) выступают против введения новых пошлин на импортную продукцию, а 71% прогнозируют, что это приведет к росту цен в США. Лишь 43% поддержали переброску бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью.

Ранее почти половина жителей Великобритании приравняла действия Израиля в отношении палестинцев к Холокосту. Опрос проводился онлайн 1–2 сентября 2025 года среди 2245 взрослых британцев. Результаты также показали значительный уровень социального дискомфорта в отношении израильских сторонников.

