Стало известно, как британцы относятся к действиям Израиля в Палестине Почти половина британцев приравняла действия Израиля в Палестине к Холокосту

Почти половина жителей Великобритании приравнивает действия Израиля в отношении палестинцев к Холокосту, сообщает Telegraph со ссылкой на исследование YouGov. Опрос проводился онлайн 1–2 сентября 2025 года среди 2245 взрослых британцев. Результаты также показали значительный уровень социального дискомфорта в отношении израильских сторонников.

Согласно результатам, 45% опрошенных приравнивают действия Израиля против Палестины к Холокосту. Также 49% опрошенных заявили, что им некомфортно находиться в компании людей, которые открыто поддерживают Израиль. Также исследование выявило, что 10% молодых британцев поддерживают палестинское движение ХАМАС. Статистическая погрешность не приводится.

