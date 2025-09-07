Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 18:53

Стало известно, как британцы относятся к действиям Израиля в Палестине

Почти половина британцев приравняла действия Израиля в Палестине к Холокосту

Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

Почти половина жителей Великобритании приравнивает действия Израиля в отношении палестинцев к Холокосту, сообщает Telegraph со ссылкой на исследование YouGov. Опрос проводился онлайн 1–2 сентября 2025 года среди 2245 взрослых британцев. Результаты также показали значительный уровень социального дискомфорта в отношении израильских сторонников.

Согласно результатам, 45% опрошенных приравнивают действия Израиля против Палестины к Холокосту. Также 49% опрошенных заявили, что им некомфортно находиться в компании людей, которые открыто поддерживают Израиль. Также исследование выявило, что 10% молодых британцев поддерживают палестинское движение ХАМАС. Статистическая погрешность не приводится.

Ранее стало известно, что не менее 53% немцев поддерживают отправку военных ФРГ на Украину в случае прекращения огня в зоне конфликта. При этом 42% людей выступают против этой идеи, многие из них — жители восточных федеральных земель Германии.

До этого выяснилось, что подавляющее большинство украинцев — 59% — выступают за прекращение боевых действий и поиск компромиссных решений на переговорах с Россией. Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1600 жителей.

Великобритания
Израиль
Палестина
опросы
