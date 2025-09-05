Не менее 53% немцев поддерживают отправку военных ФРГ на Украину в случае прекращения огня в зоне конфликта, сообщил телеканал ZDF со ссылкой на опрос исследовательской группой Wahlen. При этом 42% людей выступают против этой идеи, многие из них — жители восточных федеральных земель Германии.

В то же время 94% респондентов считают, что в ближайшее время на Украине не будет установлено перемирие. Обратной точки зрения придерживаются 4% жителей ФРГ. Опрос проводился 2–4 сентября, в нем участвовали более 1,2 тысячи человек.

Ранее стало известно, что Германия разрабатывает операцию Deutschland, предусматривающую транзит до 800 тысяч военнослужащих НАТО в течение 48 часов, развертывание 200 тысяч единиц техники и задействование всей транспортной и энергетической инфраструктуры. Логистические хабы и резервные маршруты пройдут вдоль восточной границы Альянса.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия ответит ФРГ операцией «Багратион», если она предпримет план экстренной переброски 800 тысяч солдат НАТО. По его мнению, канцлер Фридрих Мерц мечтает о славе лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.