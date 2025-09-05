Саммит ШОС — 2025
В Госдуме резко ответили на планы ФРГ перебросить 800 тысяч солдат НАТО

Журавлев: РФ ответит операцией «Багратион» на переброску 800 тыс. солдат НАТО

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Россия ответит ФРГ операцией «Багратион», если она предпримет план экстренной переброски 800 тысяч солдат НАТО, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, канцлер Фридрих Мерц мечтает о славе лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Интересно было бы знать, такое количество чьих солдат собирается отправлять Германия на войну с Россией, если общая численность бундесвера 180 тысяч? Мерц, наследник своих нацистских родственников, очевидно, мечтает о славе Гитлера, совершенно забывая, чем тот закончил. На каждую операцию Deutschland мы непременно ответим операцией «Багратион», — высказался Журавлев.

Он добавил, что Москва осведомлена обо всех антироссийских планах Европы. Депутат напомнил, что в армии Наполеона было около 600 тысяч солдат, когда он вторгся в Россию в 1812 году, а в нападении на СССР в 1941 году участвовало порядка 4 млн бойцов Вермахта. Однако, по словам Журавлева, всех их ждала одна участь: они были уничтожены или взяты в плен.

Ранее появилась информация, что Германия разрабатывает операцию Deutschland, предусматривающую транзит до 800 тысяч военнослужащих НАТО в течение 48 часов, развертывание 200 тысяч единиц техники и задействование всей транспортной и энергетической инфраструктуры. Логистические хабы и резервные маршруты пройдут вдоль восточной границы Альянса.

