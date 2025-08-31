Выяснилось, сколько украинцев выступают за прекращение боевых действий

Подавляющее большинство украинцев — 59% — выступают за прекращение боевых действий и поиск компромиссных решений на переговорах с Россией. Такие данные приводит украинская социологическая группа «Рейтинг» по результатам опроса, проведенного с 21 по 23 августа.

При оценке реальных путей завершения конфликта 82% опрошенных назвали переговоры наиболее вероятным вариантом. Из них 62% поддержали поиск компромисса с привлечением других стран, а 20% выступили за прямые переговоры с РФ. Только 11% респондентов выбрали отказ от переговоров и продолжение боев до возвращения утраченных территорий.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1600 жителей. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,5%.

Ранее выяснилось, что более 70% граждан Украины не доверяют Верховной раде. Исследование проводилось в период с 28 февраля по 6 марта и затронуло 2018 человек в возрасте от 18 лет.

Кроме того, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обошел главу государства Владимира Зеленского в рейтинге доверия среди жителей страны. В исследовании приняла участие тысяча респондентов.