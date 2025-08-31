День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 17:48

Выяснилось, сколько украинцев выступают за прекращение боевых действий

«Рейтинг»: 59% украинцев поддерживают прекращение боевых действий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подавляющее большинство украинцев — 59% — выступают за прекращение боевых действий и поиск компромиссных решений на переговорах с Россией. Такие данные приводит украинская социологическая группа «Рейтинг» по результатам опроса, проведенного с 21 по 23 августа.

При оценке реальных путей завершения конфликта 82% опрошенных назвали переговоры наиболее вероятным вариантом. Из них 62% поддержали поиск компромисса с привлечением других стран, а 20% выступили за прямые переговоры с РФ. Только 11% респондентов выбрали отказ от переговоров и продолжение боев до возвращения утраченных территорий.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1600 жителей. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,5%.

Ранее выяснилось, что более 70% граждан Украины не доверяют Верховной раде. Исследование проводилось в период с 28 февраля по 6 марта и затронуло 2018 человек в возрасте от 18 лет.

Кроме того, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обошел главу государства Владимира Зеленского в рейтинге доверия среди жителей страны. В исследовании приняла участие тысяча респондентов.

СВО
Украина
опросы
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим маринованные помидоры с характером: с базиликом и корицей
Как упаковать чемодан, чтобы все влезло и не помялось
Эти помидоры пахнут летним садом: рецепт с чесноком и вишневыми листьями
Назван победитель Гран-при Нидерландов «Формулы-1»
Мошенники научились обманывать россиян через сервисы психологической помощи
Как избавиться от мошек в квартире: пошаговая инструкция
Закон о тишине в Тюменской области: режим тишины и покоя граждан
Солю огурцы с хреном и горчицей! Рецепт, который будоражит вкус
Силы ПВО сработали над Брянской областью
Спасительный пенальти вывел «Крылья Советов» на ничью с «Локомотивом»
Среди украинских наемников в Днепропетровской области вычислили сектантов
Mash: скандальная стритрейсерша Багдасарян должна по налогам 1,5 млн рублей
«Берет на себя много»: депутат о заявлениях фон дер Ляйен про Украину
Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир перед саммитом СОШ
Яблоки творят чудеса! Соленые огурцы получаются хрустящими
Впавшая в кому пассажирка поезда умерла спустя две недели
Названы симптомы лихорадки чикунгунья, зафиксированной в России
Режим тишины в Хабаровском крае: что нужно знать каждому жителю
Кто такой интроверт: главные признаки и типы личности
В Израиле объявили о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.