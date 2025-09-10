Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Противник открыл огонь по детскому интернату в Ростовской области. Агент Киева планировал покушение на сотрудника ОПК в Ижевске. Орловщина частично осталась без света из-за прилета по линии электропередачи. В Белгородской области временно закрылись торговые центры на фоне налета БПЛА противника. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.
Почти полторы сотни БПЛА атаковали территорию РФ
Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на 13 регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 122 дрона.
По данным ведомства, больше всего воздушных целей — 21 — ликвидировано над Брянской областью. 17 беспилотников уничтожено над Крымом, 12 — над Воронежской, по 11 — над Белгородской и Курской областями, а также Краснодарским краем.
Еще девять беспилотных аппаратов подавлено над Орловской, пять — над Калужской и три — над Рязанской областями, по два — над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями и один — над Тульской областью. Также 15 БПЛА сбито над акваторией Черного моря.
Кроме того, с вечера до полуночи 9 сентября противник запустил по территории РФ 22 беспилотника. По данным военного ведомства, все они были уничтожены системой ПВО. Утром 10 сентября в Черном море ликвидирован безэкипажный катер ВСУ.
Украинский дрон атаковал детский интернат в Ростовской области
В Ростовской области эвакуировали воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. По его словам, в результате украинской атаки здание было повреждено, из него вывели 73 ребенка и пять сотрудников.
«Около полуночи проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната. В здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода», — написал он.
Слюсарь уточнил, что легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу. Остальных разместят в ПВР. Минобороны эту информацию не комментировало.
Агент Киева готовил покушение на сотрудника ОПК в Ижевске
В Ижевске задержали украинского шпиона, который планировал покушение на сотрудника оборонно-промышленного предприятия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Установлено, что мужчину завербовали представители Главного управления разведки Украины.
«Злоумышленник <…> планировал осуществить убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении ведомства.
Силовики изъяли у задержанного средства связи. В них они обнаружили переписку с куратором, которая и подтвердила подготовку теракта. Агент также получил инструкции по изготовлению бомбы и ядовитых веществ.
Школы и ТЦ Белгородской области закрылись из-за атак ВСУ
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 37 населенных пунктов региона, применив артиллерию и по меньшей мере 115 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены два многоквартирных и восемь частных домов, ангар сельхозпредприятия, линия электропередачи и три легковых автомобиля. Также под огнем оказалось здание областного правительства.
По словам губернатора, во время налета на Белгород пострадала 16-летняя девушка: она получила баротравму при детонации дрона. Ей оказали медпомощь на месте и отпустили на амбулаторное лечение.
На фоне массированных атак на ближайшие два дня школы региона перевели на удаленный формат работы. Также в области временно перестали работать крупные торговые центры.
Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.
Орловская область частично осталась без света из-за БПЛА
Линия электропередачи была повреждена обломками беспилотника в Орловской области, заявил глава региона Андрей Клычков. По его словам, несколько населенных пунктов временно остались без света.
«В Шаблыкинском районе при падении обломков БПЛА повреждена ЛЭП, что привело к перебоям подачи электроэнергии в близлежащих населенных пунктах», — отметил губернатор.
Специалисты уже приступили к устранению повреждений. В результате украинской атаки обошлось без жертв и пострадавших, уточнил Клычков. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.
В ДНР оценили последствия агрессии Киева на регион
В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы три случая ведения огня со стороны ВСУ.
По данным ведомства, украинские солдаты совершили по одному обстрелу на Горловском, Докучаевском и Донецком направлениях. Противник выпустил по населенным пунктам 10 боеприпасов.
Повреждения получили три жилых дома, инфраструктурный объект и несколько автомобилей. Ранения получил один человек — жительница Донецка.
«Противник атаковал кварталы внутригородского района столицы республики дальнобойным высокоточным вооружением. В результате атаки пострадала женщина 1971 г. р., ей оказана квалифицированная медицинская помощь», — уточнил глава ДНР Денис Пушилин.
