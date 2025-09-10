Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 08:43

Перебои с электричеством начались в российской регионе после атаки ВСУ

Обломок беспилотника повредил ЛЭП в Орловской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Линия электропередачи повреждена в Орловской области при падении обломков украинского беспилотника, заявил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Клычков. По его словам, за прошедшие сутки над областью было уничтожено девять дронов ВСУ.

В Шаблыкинском районе при падении обломков БПЛА повреждена ЛЭП, что привело к перебоям подачи электроэнергии в близлежащих населенных пунктах, — отметил губернатор.

Специалисты уже приступили к устранению повреждений. В результате украинской атаки обошлось без жертв и пострадавших, уточнил Клычков.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над территорией России. По данным Минобороны РФ, 21 дрон удалось уничтожить над Брянской областью, 17 — над Крымом, еще 12 — над Воронежской областью. Кроме того, БПЛА сбили над Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Тульской областями и Кубанью.

До этого стало известно, что в Матвеево-Курганском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА пришлось эвакуировать воспитанников и воспитателей специальной школы-интерната. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, здание было повреждено, из него вывели 73 ребенка и пятерых сотрудников.

БПЛА
Орловская область
ЛЭП
беспилотники
