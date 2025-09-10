Больше двух десятков БПЛА сбили над Россией незадолго до полуночи

Российские средства ПВО во вторник, 9 сентября, с 17:40 мск до полуночи уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 22 украинских БПЛА, передает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что больше всего дронов сбито над территорией Брянской области — шесть.

Пять — над территорией Курской области, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Орловской области, два — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА сбито над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря, — отметили там.

Ранее Telegram-канал SHOT проинформировал о работе систем противовоздушной обороны в Краснодарском крае. По его данным, не менее 10 взрывов раздалось у Анапы, Краснодара и в двух поселках Северского района региона. МО РФ эти данные не комментировало.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. За четыре часа был уничтожен 31 украинский дрон самолетного типа. Работа была проведена 6 сентября с 20:00 по московскому времени до полуночи. Основная часть атаки пришлась на Белгородскую область — всего там были повреждены более 20 дронов.