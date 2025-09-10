Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 11:41

Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ

В Белгородской области временно перестали работать торговые центры

Белгород Белгород Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области временно приостанавливают работу крупные торговые центры, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Решение было принято в связи с атакой беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.

Уважаемые жители Белгорода и Белгородского района, в связи с оперативной ситуацией временно приостанавливаем работу крупных торговых центров, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали здание правительства Белгородской области. По словам Гладкова, противник задействовал беспилотные летательные аппараты. В результате атаки были повреждены фасад здания и остекление.

До этого Гладков сообщал, что мужчина, пострадавший при атаке украинского беспилотника на автомобиль в селе Никитском Белгородской области 17 августа, скончался в больнице. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Между тем ВСУ атаковали с помощью беспилотника недавно реконструированный парк «Гулливер» в Донецке, популярный среди горожан. В результате пострадали шесть мирных жителей, включая ребенка. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что все раненые получили медицинскую помощь, и призвал жителей соблюдать осторожность.

Белгородская область
торговые центры
ВСУ
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября
Украина получит новый многомиллиардный кредит на разработку БПЛА
В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера
Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался
Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.