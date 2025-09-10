Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ

Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ В Белгородской области временно перестали работать торговые центры

В Белгородской области временно приостанавливают работу крупные торговые центры, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Решение было принято в связи с атакой беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.

Уважаемые жители Белгорода и Белгородского района, в связи с оперативной ситуацией временно приостанавливаем работу крупных торговых центров, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали здание правительства Белгородской области. По словам Гладкова, противник задействовал беспилотные летательные аппараты. В результате атаки были повреждены фасад здания и остекление.

До этого Гладков сообщал, что мужчина, пострадавший при атаке украинского беспилотника на автомобиль в селе Никитском Белгородской области 17 августа, скончался в больнице. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Между тем ВСУ атаковали с помощью беспилотника недавно реконструированный парк «Гулливер» в Донецке, популярный среди горожан. В результате пострадали шесть мирных жителей, включая ребенка. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что все раненые получили медицинскую помощь, и призвал жителей соблюдать осторожность.